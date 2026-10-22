Policlinico universitario e Radioterapia a Enna: soddisfazione del gruppo consiliare MpA

PUBBLICITÀ

Il gruppo consiliare del Movimento per l’Autonomia (MpA) di Enna esprime profonda soddisfazione per l’approvazione, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, dei finanziamenti destinati alla progettazione del Policlinico universitario di Enna e alla realizzazione del servizio di Radioterapia oncologica.

PUBBLICITÀ

«Si tratta di un risultato di straordinaria importanza per la nostra comunità – comunicano – destinato a rappresentare una svolta non soltanto sotto il profilo sanitario, ma anche per le prospettive di crescita economica, occupazionale, universitaria e sociale dell’intero territorio ennese e della Sicilia centrale. La prospettiva di un Policlinico universitario rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’assistenza sanitaria, valorizzare la formazione medica, attrarre professionalità e investimenti e restituire centralità a un territorio troppo spesso penalizzato dalla carenza di servizi e opportunità. È un obiettivo nel quale abbiamo creduto e che abbiamo sostenuto con convinzione anche durante la recente campagna elettorale, consapevoli che un progetto di tale portata avrebbe potuto trovare concreta attuazione soltanto attraverso una forte interlocuzione istituzionale e una precisa volontà politica del Governo regionale».

«Per questo – proseguono – desideriamo esprimere il nostro apprezzamento al Governo regionale, guidato dal presidente Renato Schifani. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale Francesco Colianni, al quale riconosciamo impegno, attenzione e determinazione nel rappresentare le esigenze del nostro territorio all’interno del Governo regionale, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un progetto strategico per il futuro di Enna. Un particolare riconoscimento da parte nostra va anche all’On. Luisa Lantieri, vice presidente dell’ARS, per l’impegno e la determinazione con cui ha sostenuto il percorso che porterà alla realizzazione della Radioterapia oncologica ad Enna. Non possiamo, tuttavia, nascondere il nostro rammarico per quanto accaduto durante i lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’ostruzionismo parlamentare e la successiva scelta delle forze di opposizione di abbandonare l’aula hanno alimentato uno scontro politico che ha rischiato di compromettere l’approvazione complessiva di una manovra contenente interventi essenziali per Enna. Riteniamo che, quando sono in discussione investimenti così importanti per la salute dei cittadini e per il futuro di un’intera comunità, dovrebbe prevalere il senso di responsabilità istituzionale. L’approvazione dei finanziamenti costituisce un passaggio fondamentale, al quale dovranno seguire la progettazione, gli atti attuativi e la concreta realizzazione degli interventi. Come gruppo consiliare MpA continueremo a seguire con attenzione ogni fase di questo percorso, affinché le risorse stanziate possano tradursi in opere e servizi realmente disponibili per i cittadini. Perché il futuro di Enna passa anche dalla capacità di trasformare le grandi opportunità in risultati concreti, restituendo alla nostra città il ruolo e la centralità che merita».