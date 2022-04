Policlinico: una petizione popolare a sostegno della sede ad Enna

Lunedì scorso si è autonomamente riunito un gruppo di rappresentanti di associazioni aventi sede in provincia di Enna per supportare la realizzazione del policlinico dove insiste l’università Kore e due facoltà di medicina, la Kore appunto e l’estensione dell’ateneo rumeno Dunarea Jos.

Presenti Renato Mancuso, presidente dell’ordine dei medici della provincia, Alberto Murè, decano dei medici ennesi, Giuseppe Vallone, presidente della protezione civile, Ilaria Di Simone e Giancarlo Di Marco di Assocom-Assoconsumatori, Giuseppe Germanà di Agc Sanità, Salvatore Laterra di Mondoperaio, Santino Di Gregorio dell’Unione Ciechi, Jacopo Matraxia, studente della facoltà di medicina della Kore, Giuseppe Fichera, studente della facoltà di medicina della Dunarea Jos, e Luigi Varisano dell’associazione Koinè. Hanno confermato la loro condivisione Fabio Montesano di Confindustria e Marco Montesano dell’ordine dei commercialisti.

A supporto dell’istanza che il “Policlinico deve sorgere dove ha sede l’università Kore”, verrà promossa una raccolta di firme con petizione popolare.

“Tutti sono stati concordi – si legge nel comunicato stampa del gruppo – nel sostenere che gli studenti non possono essere penalizzati con tirocini itineranti in considerazione che la provincia di Enna offre loro strutture e professionalità necessari per garantire un’adeguata preparazione. Il Policlinico deve sorgere dove ha sede l’università Kore, ogni altra soluzione viene ritenuta uno scippo contro un territorio che negli anni si è sacrificato e distinto nel campo della formazione universitaria”.

Nei prossimi giorni il coordinamento incontrerà tutte le istituzioni interessate alla problematica, in particolare la deputazione nazionale e regionale del territorio nonché l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza.