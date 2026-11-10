Policlinico tra Enna e Caltanissetta, il PSI nisseno: «Non innamoriamoci delle parole»

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Il Partito Socialista Italiano della provincia di Caltanissetta interviene nel dibattito sulla possibile sede del policlinico universitario nella Sicilia centrale, invitando a concentrare l’attenzione sui servizi sanitari e sulle esigenze dei cittadini, piuttosto che sulla localizzazione della struttura.

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Secondo il PSI, la questione principale non dovrebbe essere quale territorio ospiterà il policlinico, ma quale modello di assistenza sanitaria sarà in grado di rispondere alle necessità della popolazione: «Crediamo però che la domanda giusta sia “quale servizio sanitario vogliamo per i cittadini della Sicilia centrale, e di quale complessità?”».

Nella nota, il partito sottolinea che la presenza di una struttura universitaria non rappresenta necessariamente una garanzia di maggiore qualità dell’assistenza: «Non è detto che il titolo accademico di un reparto sia un indicatore di qualità. Lo sono sicuramente gli esiti, i tempi e la capacità di trattare i casi difficili».

Il PSI richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della prevenzione, degli screening oncologici, delle vaccinazioni e dei servizi sanitari territoriali, evidenziando la necessità di evitare che gli investimenti in un grande polo ospedaliero penalizzino l’assistenza di prossimità.

Tra le priorità indicate figurano la definizione di un piano sanitario basato sui bisogni della popolazione, obiettivi misurabili relativi ai tempi di attesa, agli esiti delle cure e alla mobilità sanitaria, oltre a una rendicontazione annuale dei risultati: «Un investimento che rafforzi insieme l’ospedale e il territorio, senza sottrarre al secondo ciò che si dà al primo».

Il partito propone quindi di ragionare su una rete sanitaria che coinvolga Enna e Caltanissetta, eventualmente anche la provincia di Agrigento, valutando il contributo delle strutture private che collaborano o intendono collaborare con le università.

Per il PSI, il risultato dovrebbe essere valutato soprattutto sulla capacità di garantire servizi sanitari adeguati e accessibili ai cittadini: «È su questo che sarebbe interessante misurare il risultato, e non sul nome scritto sopra la porta».