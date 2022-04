Policlinico: la posizione del Forum Enna 2030

Il coordinamento del Forum Enna 2030 ha respinto la proposta della Regione Siciliana circa il policlinico diffuso.

“La proposta è impraticabile – scrive il Forum attraverso un comunicato stampa – sia da un punto di vista legale e sia da un punto di vista pratico. Si pensi alle centinaia di studenti universitari che ogni giorno dovrebbero spostarsi qua e la nel territorio siciliano per seguire le lezioni e la specialistica con difficoltà logistiche, di mobilità ed economiche. Il coordinamento ritiene che il posto naturale dove far sorgere il Policlinico sia il territorio ennese dove attualmente sono insediate due Facoltà di Medicina, Kore e la Facoltà di Medicina e Farmacia della Dunarea”.

Il coordinamento ha anche analizzato la situazione dei presidi sanitari nel centro Sicilia e ritiene che “in questa occasione vada rivendicato per tutta la cosiddetta area vasta un progetto complessivo di ristrutturazione di detti presidi costituendo in questo territorio dei poli di eccellenza e di alta specializzazione che possano gravitare attorno allo stesso nascituro policlinico”.

“Pertanto – prosegue il Forum – la battaglia e la rivendicazione vanno condotte assieme a tutti i territori compresi in questa area vasta che comprende i territori ennese e nisseno, magari istituendo un tavolo di confronto e non solo su questo tema, ma anche su infrastrutture, sviluppo, ecc…, evitando la guerra tra poveri e cercando, invece, di creare condizioni e servizi all’altezza dei tempi che tengano conto di una popolazione anziana che ha necessità di servizi essenziali e di specializzazioni per evitare o per ridurre i cosidetti viaggi della speranza”.

Il Forum nella sua interezza conferma la propria disponibilità “ad affiancare l’azione delle istituzioni in questa delicata fase e ad assumere tutte quelle iniziative che saranno ritenute utili al raggiungimento dell’obiettivo e a garantire la terzietà dell’azione politica”.