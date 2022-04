Policlinico, Giarrizzo: “Enna unica città che possiede oggi le condizioni”

“Enna è l’unica città, nel centro della Sicilia, che possiede già oggi le condizioni per ospitare un Policlinico Universitario. Come ho dichiarato recentemente, proprio Enna, infatti, detiene non solo strutture idonee, ma anche un’università, la Kore, che offre corsi di laurea anche in ambito medico, considerando che già dal prossimo anno accademico 22/23 è stato previsto un corso in scienze infermieristiche, mentre è già presente, sempre a Enna, il corso di laurea in Medicina. Si tratta delle stesse dichiarazioni, né più né meno, già rilasciate nelle scorse settimane. Non permetto a nessuno, quindi, di far passare messaggi distorti o di travisare quello che è già nero su bianco”.

Tuona così l’onorevole Andrea Giarrizzo, vicepresidente della commissione attività produttive alla Camera, all’indomani della sua partecipazione al consiglio comunale straordinario di Enna, convocato in ordine alla nascita di un Policlinico nel territorio.

“Ho chiesto, quindi, un’unità di intenti da parte di tutti – continua il deputato alla Camera – istituzioni locali, tecnici e tutta la rappresentanza politica, senza bandiere di partito, per raggiungere un obiettivo comune che vada nella direzione di un concreto potenziamento dei servizi messi a disposizione dei cittadini. Come ho detto più volte, questa realtà sarebbe una grande opportunità per tutta l’area del centro Sicilia e personalmente mi sto battendo affinché possa realizzarsi”.

“Mi auguro, infine, che questo tam tam dell’assessore Razza, che prima parla di Enna, e poi di Enna e Caltanissetta, e poi ancora di Enna, Caltanissetta e Agrigento, e poi di altro, non sia un mero tentativo di raccolta di consensi elettorali nel nostro territorio, considerando che mancano ormai pochi mesi alle prossime elezioni regionali. Non posso, quindi, non registrare negativamente l’assenza dello stesso assessore al consesso di ieri, al quale, invece, ribadisco che deve coinvolgere tutte le parti nel dibattito e, quindi, invitare a partecipare al tavolo anche i parlamentari nazionali del territorio” conclude Giarrizzo.