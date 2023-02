Policlinico, Dipietro: “Il consiglio comunale di ieri ha prodotto gli effetti sperati da Iv”

Il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla seduta consiliare di ieri dedicata alla tematica del Policlinico universitario.

“Il consiglio comunale di ieri ha prodotto gli effetti sperati dal gruppo di Italia Viva che lo ha voluto. Il primo è che ci è stato chiarito dagli onorevoli Lantieri e Venezia che il Policlinico sarà interamente realizzato ad Enna. L’amministrazione ed il consiglio ne sono felici. Il secondo è che i parlamentari anche nazionali condividono la necessità della loro opera per la risoluzione di talune questioni che esulano dalle competenze dell’amministrazione comunale: il commissariamento della “panoramica” attesa da 14 anni, la realizzazione di una bretella che congiunga la nuova stazione di Enna con la parte bassa della città, l’avvio dell’attività nei locali dell’ex Ciss, il mantenimento dell’impegno economico deliberato dalla precedente giunta regionale per la ristrutturazione di una parte del vecchio ospedale per farne un centro direzionale della Regione. Adesso aspettiamo i fatti. Solo se tutti faremo la nostra parte, potremo migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini. Buon lavoro ai nostri parlamentari”.