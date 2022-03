Policlinico ad Enna: le dichiarazioni dell’associazione Koinè e del consigliere Greco

C’è grande fermento nel mondo universitario per la notizia di un protocollo d’intesa tra Regione Sicilia e Università Kore di Enna per l’istituzione di un policlinico nel capoluogo.

La senatrice accademica Sara La Paglia e il membro del cda della Kore Primo Impellizzeri hanno così dichiarato: “È un passo importante per lo sviluppo della nostra università. Ancora una volta la governance della Kore ha dimostrato di essere attenta alle esigenze di noi studenti e siamo certi che tutti gli attori lavoreranno proficuamente per raggiungere questo ambizioso traguardo”.

Commenti positivi anche da parte di Jacopo Matraxia e Giuseppe Fichera, responsabili dell’associazione universitaria Koinè rispettivamente per le facoltà di Medicina della Kore e della Dunarea.

“La possibilità di poter effettuare i tirocini e di poter vivere a pieno la nostra esperienza formativa ad Enna – hanno dichiarato – è un sogno che oggi comincia a diventare realtà. Dobbiamo tanto a questo territorio e per noi studenti sarebbe un vero onore poter effettuare tutto il nostro percorso di studi in toto qui piuttosto che in altre città siciliane. Anche per chi di noi viene da fuori, Enna è ormai una seconda casa e non vediamo l’ora di poter operare qui”.

Un commento alla notizia è arrivato anche dal giovane consigliere comunale del Pd Marco Greco.

“Il Policlinico ad Enna – ha affermato – rappresenta non solo una grande opportunità formativa per le università del territorio, ma anche un’importante occasione per potenziare l’offerta sanitaria ad Enna, una delle sole quattro città italiana ad avere ben due facoltà di medicina. Adesso che Regione e Università hanno fatto il primo passo tocca alla politica locale farsi garante di questo percorso, anche offrendo maggiori servizi agli studenti universitari. Enna città universitaria – conclude – non può essere solo uno slogan, ma deve diventare il faro dell’agenda politica di una città altrimenti destinata allo spopolamento”.