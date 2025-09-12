PNRR, bando “Sport e Inclusione Sociale 2025”: 12 milioni per i Comuni sotto i 10mila abitanti

Altri 12 milioni di euro in arrivo per lo sport grazie al nuovo avviso PNRR “Sport e Inclusione Sociale 2025”, rivolto ai Comuni con meno di 10.000 abitanti. A darne notizia il rappresentante S.C.A.I.S. per l’impiantistica sportiva l’Ing. Paolo Vicari.
Il bando finanzia la costruzione di impianti sportivi indoor e locali a servizio delle strutture, come spogliatoi, servizi igienici e reception, con contributi fino a 1,4 milioni di euro per singolo progetto.
Il 40% delle risorse è destinato agli interventi nel Mezzogiorno. Le candidature potranno essere presentate online dal 15 settembre al 15 ottobre 2025 e i lavori dovranno essere completati entro giugno 2026.