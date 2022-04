Plastic Free: sabato evento a Enna Bassa

Superare ogni record per il bene del Pianeta. Il 9 e il 10 aprile si svolgerà la 4^ edizione del Cleanup Nazionale Plastic Free con ben 310 appuntamenti in tutto il territorio italiano. L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno l’obiettivo è fissato a 300.000 kg, possibile anche grazie al supporto mediatico di University Network, al supporto di tanti partner e di tutta la community Plastic Free.

Anche la città Enna, grazie all’organizzazione dei referenti locali Giuseppe Piazza e Francesca Paola Schillaci, insieme ai comitati di quartiere dei Lakers e di Ferrante, l’Associazione il Solco e il Comitato territoriale Uisp, parteciperà con entusiasmo all’iniziativa, con un appuntamento in via civiltà del Lavoro 17a alle ore 10,00 di sabato 9 aprile.

La partecipazione è completamente gratuita, basterà cliccare su questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/364/9-apr-enna e aderire.

Chi vorrà partecipare dovrà presentarsi all’appuntamento, nel luogo e all’orario stabilito, munito di guanti da giardinaggio o di pinza telescopica. E’ consigliato salvare il numero di telefono del referente, potrà essere utile in qualsiasi momento durante l’evento.

Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a causa della plastica. L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 anni, l’associazione Plastic Free è impegnata in questa tematica e forte della sua rete di referenti e canali social, ogni anno organizza due eventi nazionali, dove in ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio.

Come dichiara il Referente Provinciale Giuseppe Piazza, “Enna non può mancare all’appuntamento, ogni giorno, passeggiando per le vie della città ci rendiamo conto che ancora c’è tanto da fare per la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte del comitato di quartiere di Ferrante a organizzare questa giornata in questa zona della città. Invito accolto subito anche dalla Uisp territoriale con cui oramai si ha una solida collaborazione e dalle realtà territoriali dei Lakers e dall’Associazione Il Solco. Ringraziamo la Società Ecoenna Servizi per la sensibilità che mostra per queste iniziative e per il concreto supporto che ci fornisce”.

In provincia di Enna oltre alla data del 9 aprile ad Enna, sarà possibile aderire domenica 10 alle iniziative a Piazza Armerina e a Regalbuto, promosse dai referenti locali Caty Procaccianti e Vito Picardi.