Pizza Enna Fest, migliaia di visitatori anche nella seconda giornata

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Prosegue con grande successo il Pizza Enna Fest, che anche nella seconda giornata ha richiamato in Piazza Europa migliaia di visitatori, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ennese.

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Grande interesse hanno suscitato le botteghe esperienziali dei maestri artigiani della CNA, dove il pubblico può conoscere da vicino antichi mestieri e lavorazioni d’eccellenza, insieme alle masterclass, agli spettacoli e alle numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Protagonista assoluta la pizza ennese, preparata con ingredienti locali di qualità, accanto ai prodotti simbolo della nostra tradizione agroalimentare.

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Straordinario il successo della prima Sagra del Piacentinu Ennese DOP, che ha riscosso l’apprezzamento del pubblico, offrendo un’importante vetrina a uno dei formaggi più rappresentativi del territorio.

Anche oggi il Pizza Enna Fest propone un ricco programma di appuntamenti. Tra gli eventi più attesi, la masterclass dedicata ai tortellini realizzati con i grani antichi Oro di Enna.

Alle 20.00 si terrà il talk “Enna, un mare di terra”, moderato da Angelo Sarda, un momento di confronto dedicato alle eccellenze agroalimentari e alle prospettive di sviluppo del territorio. Interverranno Tindaro Germanelli, segretario regionale CNA Agroalimentare, rappresentanti della CNA provinciale, Raffaele Sarda, direttore del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, il professor Massimo Todaro dell’Università degli Studi di Palermo, Angelo Manna, imprenditore, dirigente CNA e consorziato Kore Siciliae, Silvia Turco, presidente regionale CNA Agricoltura, una rappresentanza del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare e Max Ellul della Malta Food Agency, per approfondire i temi della qualità certificata, dell’innovazione, della tutela delle produzioni locali e delle opportunità di cooperazione nel Mediterraneo.

A chiudere la serata sarà lo spettacolo musicale degli Hangover.

Il Pizza Enna Fest prosegue fino a domenica con spettacoli, degustazioni, laboratori, botteghe esperienziali e tanta buona pizza, confermandosi una grande festa capace di unire gusto, artigianato, cultura e identità del territorio.