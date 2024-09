Pizza Enna Fest: istituiti divieti di sosta e circolazione, servizio navetta fino a tardi

PUBBLICITÀ

In occasione della 3ª edizione del Pizza Enna Fest, che si terrà da oggi a lunedì, sono stati istituiti alcuni divieti di sosta e di circolazione.

Dal 18 al 23 settembre, dalle ore 16:00 alle 24:00, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di Via Roma, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cascino e quella con Via San Girolamo.

Durante questi giorni, per lo svolgimento degli spettacoli di intrattenimento, sarà inoltre vietata la circolazione nel tratto di strada antistante il Teatro Neglia, tra Via Roma e Via Falautano. Sempre dal 18 al 23 settembre, dalle ore 17:00 alle 24:00, verrà sospesa la circolazione veicolare su Via Roma nel tratto che va da Via Cascino a Via San Girolamo. Per agevolare il traffico, sarà contestualmente istituito il doppio senso di marcia su Via Cascino. Sono esentati da tali limitazioni i mezzi di soccorso, emergenza e le forze dell’ordine.

Il servizio navetta da e per il parcheggio Pisciotto sarà così attivo: nei giorni di mercoledì 18, giovedì 19 e domenica 22 settembre, il servizio funzionerà fino alle 00:15, mentre venerdì 20 e sabato 21 settembre sarà prolungato fino alle 2:00 di notte.