Pizza Enna Fest, grande partecipazione di pubblico nella giornata inaugurale

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Ha preso il via con una straordinaria partecipazione di pubblico il Pizza Enna Fest, che sin dalla giornata inaugurale ha registrato un grande entusiasmo, confermando il successo di un evento dedicato alla valorizzazione dell’arte della pizza, delle eccellenze del territorio e della convivialità.

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Il festival prosegue con un ricco programma di spettacoli, masterclass, degustazioni, esperienze e tanta buona pizza, preparata dai maestri pizzaioli protagonisti della manifestazione. Un’occasione per vivere momenti di formazione, divertimento e gusto, all’insegna della qualità e della tradizione.

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Il Pizza Enna Fest continuerà ad animare la città fino al 28 Giugno, con un calendario ricco di appuntamenti, invitando cittadini e visitatori a partecipare e a lasciarsi conquistare dai sapori, dall’ospitalità e dall’atmosfera di una grande festa dedicata alla pizza.

il programma completo su pizzaennafest.it