Pizza Enna Fest, edizione da record: migliaia di visitatori e oltre 10 mila pizze servite

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«Enna si è accesa oltre ogni aspettativa e lo slogan che abbiamo scelto è stato la parola d’ordine di migliaia e migliaia di persone che hanno dato vita a un evento storico per la città di Enna». Così Antonio Cammarata, presidente dei Pizzaioli Ennesi, commenta il successo del Pizza Enna Fest.

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Da mercoledì a domenica migliaia di persone hanno affollato ogni giorno le aree food, l’area spettacoli e gli spazi adiacenti, riempiendo non solo il Pizza Village, ma anche i locali di viale IV Novembre. Le immagini della folla che ha animato la manifestazione hanno invaso i social, contribuendo a dare grande visibilità all’evento.

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I numeri confermano il successo dell’iniziativa: oltre 10 mila pizze sfornate, quasi 500 pizze per celiaci, più di 250 partecipanti alle masterclass e oltre 200 presenze alle iniziative di Botteghe in Piazza.

Grande partecipazione anche al talk di venerdì dedicato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, al quale hanno preso parte importanti personalità del settore. Nel corso dell’incontro è stato presentato un video che è diventato virale, così come numerosi contenuti social che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni, contribuendo a promuovere l’evento anche all’estero. Un risultato reso possibile anche dal sodalizio con D9, che ha curato la comunicazione della manifestazione, guidata da Angelo Sarda.

L’edizione 2026 è stata anche quella delle collaborazioni: con il Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, main partner dell’iniziativa, con la sezione ennese della Federazione Italiana Cuochi e con i professionisti che hanno animato le masterclass, tra cui lo chef Enzo Leanza, le cantine Tenute La Ferla, Giacomo Cosentino del Birrificio 24 Baroni e Tommaso Scavuzzo della Tommy’s Wine.

Spazio anche all’artigianato locale grazie all’iniziativa Botteghe in Piazza, che ha ospitato le creazioni di Angelo Scalzo della Bottega del Restauro, Sebastiano Schillaci di Cuoiarte, Marco Giummulè di Le Lab, Lorenzo Camiolo di Bentornato Artigianato, Filippo Borrello di Tenuta Famiglia, Jessica Guccione di Profumo nell’Aria e Silvia Turco delle Sorelle Turco.

L’evento ha visto inoltre la collaborazione con Iblea Servizi, la partecipazione dell’Enna Rugby e della Pallamano Orlando Enna, la presenza di Laberna con le sue ambientazioni medievali e delle maschere di Cosa Fare ad Enna.

Fondamentale anche il contributo degli sponsor: Plasticart, Dalli Cardillo, Dipietro, Alleanza Assicurazioni, Sorelle Turco, AIC, Di Dio Store, Grandi Mulini Italiani, Valfrutta e Cipae. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Sud di Paolo Valenti, Dolcè, Ge.Ba. e alla Protezione Civile.

«Grazie all’Amministrazione comunale per aver sposato il progetto nella qualità di partner con presenza costante e supporto continuo. È stata un’edizione straordinaria, soprattutto – conclude il presidente della CNA di Enna, Valentino Savoca – perché è stata l’edizione dei sorrisi, dello stare assieme, dell’essere una grande comunità che si è ritrovata in festa».