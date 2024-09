Pizza Enna Fest e Kore Siciliae: gli appuntamenti di lunedì, giornata conclusiva

PUBBLICITÀ

Oggi, lunedì 23 settembre, alle ore 16:00 allo Spazio Kore giornata conclusiva di “Kore Siciliae. Storie di imprese e territori” con la masterclass “Storia della vitivinicoltura siciliana. L’evoluzione nel tempo. Verticale di quattro annate di Nero d’Avola vinificate in legno”. Relatori Gianfranco Lombardo delle Tenute Lombardo e Tommaso Scavuzzo, presidente dei Ristoratori Ennesi CNA.

PUBBLICITÀ

Nella stessa giornata al Pizza Village gran finale del Pizza Enna Fest con, in mattinata, la seconda edizione della sfida per pizzaioli professionisti e amatori, organizzato dall’Associazione Pizzaioli Ennesi. I migliori pizzaioli della Sicilia si affronteranno valorizzando tradizione e innovazione. A seguire, la seconda edizione del Memorial Filippo Correnti, concorso per studenti della scuola alberghiera dedicato all’ideatore e fondatore del Pizza Enna Fest e della Associazione Pizzaioli Ennesi.

Alle 21 spettacolo dell’Happy Hour Band tributo a Ligabue.