“Pizza Enna Fest 2026”, il Comune riorganizza mercato, navette e viabilità

In vista del “Pizza Enna Fest 2026”, in programma dal 24 al 28 giugno 2026 tra Viale IV Novembre e Piazza Europa, il Comune di Enna ha adottato una serie di provvedimenti che riguardano il mercato settimanale, il trasporto pubblico e la circolazione.
Con ordinanza del Sindaco è stata disposta l’anticipazione del mercato settimanale da martedì 23 a lunedì 22 giugno. Lo spostamento interessa le tre sedi abituali — Enna alta, Enna bassa e Pergusa — e serve a liberare gli spazi per l’installazione degli stand e del palco in Viale IV Novembre e in Piazza Europa, dove si terrà la manifestazione.
Per i giorni dell’evento il servizio navetta raddoppia, con due bus gratuiti. La navetta 1 segue il circuito tradizionale: parcheggio Pisciotto, via Roma alta, Piazza Prefettura e rientro al parcheggio Pisciotto, con gli orari consueti durante la giornata. L’unica variazione riguarda l’ultima corsa, fissata a mezzanotte mercoledì 24 e domenica 28 giugno e all’una di notte giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27.
La navetta 2 parte dalla fermata davanti alla Galleria Civica e prosegue verso Cimitero, Montesalvo e ritorna alla Galleria Civica. È attiva dalle 17 a mezzanotte mercoledì 24 e domenica 28 giugno, e dalle 17 all’una di notte giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27.
Modifiche anche alla circolazione. Dal 23 al 28 giugno, divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, dalle 00.00 alle 24.00, nel tratto di via dello Stadio compreso tra l’intersezione con Viale IV Novembre e quella con via Rossini. Negli stessi giorni è istituito il divieto di transito veicolare in via dello Stadio, dall’intersezione con Piazza Guttuso a quella con Viale IV Novembre, con eccezione per residenti, mezzi di soccorso o emergenza e mezzi adibiti al servizio dell’evento. Viale IV Novembre resta percorribile in entrambi i sensi di marcia in direzione Piazza Europa, via Montesalvo e Viale Diaz.