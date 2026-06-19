“Pizza Enna Fest 2026”, il Comune riorganizza mercato, navette e viabilità

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In vista del “Pizza Enna Fest 2026”, in programma dal 24 al 28 giugno 2026 tra Viale IV Novembre e Piazza Europa, il Comune di Enna ha adottato una serie di provvedimenti che riguardano il mercato settimanale, il trasporto pubblico e la circolazione.

Con ordinanza del Sindaco è stata disposta l’anticipazione del mercato settimanale da martedì 23 a lunedì 22 giugno . Lo spostamento interessa le tre sedi abituali — Enna alta, Enna bassa e Pergusa — e serve a liberare gli spazi per l’installazione degli stand e del palco in Viale IV Novembre e in Piazza Europa, dove si terrà la manifestazione.

Per i giorni dell’evento il servizio navetta raddoppia, con due bus gratuiti. La navetta 1 segue il circuito tradizionale: parcheggio Pisciotto, via Roma alta, Piazza Prefettura e rientro al parcheggio Pisciotto, con gli orari consueti durante la giornata. L’unica variazione riguarda l’ultima corsa, fissata a mezzanotte mercoledì 24 e domenica 28 giugno e all’una di notte giovedì 25 , venerdì 26 e sabato 27 .

La navetta 2 parte dalla fermata davanti alla Galleria Civica e prosegue verso Cimitero, Montesalvo e ritorna alla Galleria Civica. È attiva dalle 17 a mezzanotte mercoledì 24 e domenica 28 giugno , e dalle 17 all’una di notte giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 .

Modifiche anche alla circolazione. Dal 23 al 28 giugno , divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, dalle 00.00 alle 24.00, nel tratto di via dello Stadio compreso tra l’intersezione con Viale IV Novembre e quella con via Rossini. Negli stessi giorni è istituito il divieto di transito veicolare in via dello Stadio, dall’intersezione con Piazza Guttuso a quella con Viale IV Novembre, con eccezione per residenti, mezzi di soccorso o emergenza e mezzi adibiti al servizio dell’evento. Viale IV Novembre resta percorribile in entrambi i sensi di marcia in direzione Piazza Europa, via Montesalvo e Viale Diaz.