Pizza Enna Fest 2026: cinque giorni di gusto, musica e territorio. Ecco il programma

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Dal 24 al 28 giugno 2026 Enna diventerà il cuore pulsante del gusto, della convivialità e dell’identità territoriale con il Pizza Enna Fest 2026, l’evento che porterà in Piazza Europa cinque giornate dedicate alla pizza, al territorio, agli show cooking, alle masterclass, agli spettacoli, alla musica, alle famiglie, alle eccellenze agroalimentari ennesi e all’artigianato artistico.

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Il Pizza Enna Fest 2026 è organizzato dall’Associazione Pizzaioli Ennesi e da CNA Enna, con la collaborazione del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP. Anche quest’anno la regia strategica, comunicativa e organizzativa dell’evento è stata affidata al team D9. L’evento è promosso anche dal Comune di Enna ed è realizzato nell’ambito del “Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive – Iniziativa ‘Sicilia che piace’ – anno 2026”.

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Con il claim “Enna si accende: Pizza, territorio e gusto sotto lo stesso cielo”, il festival nasce con l’obiettivo di trasformare la città in una grande piattaforma di valorizzazione territoriale: non una semplice festa della pizza, ma un appuntamento capace di raccontare l’identità agricola, artigianale, gastronomica e culturale della provincia ennese. Al centro dell’edizione 2026 ci saranno la pizza, i forni, i pizzaioli, la Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli stand con le eccellenze agroalimentari, le masterclass, gli show cooking, l’area dedicata al Gluten Free, “Botteghe in piazza” con laboratori di artigianato artistico e un programma serale pensato per coinvolgere pubblici diversi: famiglie, giovani, appassionati di cucina, operatori del settore, istituzioni, imprese, visitatori e cittadini.

Il Pizza Enna Fest vuole essere un evento accessibile, vivo e partecipato, capace di unire gusto, intrattenimento e racconto del territorio. La pizza diventa il linguaggio popolare e immediato attraverso cui parlare di comunità, filiere produttive, prodotti certificati, artigianalità, tradizione e futuro.

Particolare rilievo sarà dato al Piacentinu Ennese DOP, prodotto-simbolo del territorio, protagonista di degustazioni, momenti di racconto e attività dedicate. Accanto alla dimensione food, il festival proporrà spazi per le famiglie, area giochi per bambini, stand agroalimentari, incontri tematici, musica e spettacoli.

Tra i contenuti più qualificanti dell’edizione 2026, il Pizza Enna Fest propone un ciclo di masterclass gratuite, pensate per offrire al pubblico un’esperienza guidata, concreta e coinvolgente. Tutte le masterclass sono gratuite, previa registrazione della prenotazione nell’apposita sezione del sito ufficiale www.pizzaennafest.it, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Accanto al percorso gastronomico, il festival accoglierà anche “Botteghe in piazza”, uno spazio dedicato ai laboratori di artigianato artistico. L’iniziativa porterà in Piazza Europa maestri artigiani, dimostrazioni, lavorazioni dal vivo e momenti di racconto dei mestieri, ampliando il valore culturale dell’evento e rafforzando il legame tra cibo, manualità, creatività e identità locale.

Tra le novità più suggestive dell’edizione 2026 ci sarà anche la mongolfiera, che renderà il Pizza Enna Fest un’esperienza ancora più scenografica e memorabile. Attraverso il contest attivo sul sito ufficiale www.pizzaennafest.it, il pubblico potrà registrarsi e partecipare al sorteggio di 40 posti per il volo ancorato da Piazza Europa, previsto nelle giornate del 27 e 28 giugno. Il volo sarà curato da GSM Aeropanorama. L’iniziativa nasce per offrire un punto di vista nuovo sulla città e sul festival: un’esperienza simbolica, capace di unire emozione, promozione territoriale e partecipazione popolare.

Antonio Cammarata, Presidente dell’Associazione Pizzaioli Ennesi: “Per noi pizzaioli questo festival rappresenta un momento di orgoglio e responsabilità. Vogliamo portare in piazza il nostro lavoro, la nostra passione e il valore di un mestiere che unisce tradizione, sacrificio e innovazione. La pizza diventa il punto d’incontro tra le persone e il territorio, e il Pizza Enna Fest è l’occasione per dimostrare quanto la nostra città possa esprimere qualità, accoglienza e identità.”

Stefano Rizzo, Segretario Provinciale CNA Enna: “CNA Enna crede fortemente in un evento che mette insieme artigianato, impresa, prodotti locali e comunità. Il Pizza Enna Fest è una piattaforma concreta per valorizzare chi lavora ogni giorno, chi produce, chi trasforma e chi tiene viva l’economia del territorio. La sfida è fare sistema: solo così le eccellenze ennesi possono diventare sviluppo, attrattività e nuove opportunità.”

Valentino Savoca, Presidente di CNA Enna: “Il Pizza Enna Fest 2026 rappresenta una grande occasione per mettere al centro la forza produttiva, artigiana e associativa del nostro territorio. CNA Enna sostiene questo progetto perché unisce imprese, comunità, giovani, prodotti locali e saperi manuali in un’unica piattaforma di promozione. Con le masterclass, gli show cooking e “Botteghe in piazza” vogliamo raccontare un territorio che non si limita a conservare le proprie tradizioni, ma le trasforma in valore, attrattività e sviluppo.”

Angelo Sarda, Marketing Manager del Team D9 e Marketing Director dell’evento: “Il Pizza Enna Fest 2026 non è soltanto un evento gastronomico: è un progetto di comunicazione territoriale. La pizza è il linguaggio più popolare e immediato per raccontare Enna, i suoi prodotti, le sue mani, le sue imprese e la sua capacità di fare comunità. Il nostro obiettivo, come team D9, è costruire un evento ordinato, riconoscibile, emozionale e capace di generare valore reale per la città, per gli operatori e per tutto il territorio.”

Raffaele Sarda, Direttore del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP: “Il Piacentinu Ennese DOP è uno dei simboli più autentici della nostra terra. Portarlo dentro il Pizza Enna Fest significa renderlo vivo, accessibile, raccontabile e riconoscibile anche a un pubblico più ampio. La tutela di un prodotto non passa solo dai disciplinari, ma anche dalla capacità di farlo conoscere, degustare e comprendere nel suo valore culturale, produttivo ed economico.”

Pietro Di Venti, Presidente del Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP: “La collaborazione con il Pizza Enna Fest rappresenta un’occasione importante per rafforzare il legame tra il Piacentinu Ennese DOP, la città di Enna e le sue tradizioni gastronomiche. Il nostro formaggio racconta pascoli, latte, zafferano, pepe nero, lavoro e identità. Essere presenti in un evento così partecipato significa promuovere non solo un prodotto certificato, ma un intero patrimonio territoriale.”

Il programma.

Mercoledì 24 giugno – Apertura ufficiale e “Le mani di Enna”. La prima giornata segnerà l’accensione ufficiale del festival. Alle 18:00 è prevista l’inaugurazione della V edizione del Pizza Enna Fest 2026 con i saluti istituzionali, l’apertura della Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli show cooking, gli stand delle eccellenze agroalimentari, le masterclass, “Botteghe in piazza” con i laboratori di artigianato artistico e l’area giochi dedicata ai bambini. Alle 19:30 spazio al talk “Le mani di Enna”, un momento dedicato ai pizzaioli, alla CNA e al racconto dell’artigianalità locale. A seguire, un mini talk generazionale metterà a confronto l’esperienza di un pizzaiolo storico con la visione di un giovane pizzaiolo. Alle 21:30 la serata entrerà nel vivo con lo spettacolo cabaret de I 4 Gusti, per chiudere la giornata inaugurale con ironia, energia e partecipazione popolare.

Giovedì 25 giugno – Piacentinu, masterclass e Radio Time 90 Summer Fest. Dalle 18:00 saranno attivi i forni del Pizza Enna Fest, la Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli show cooking dell’Associazione Provinciale Cuochi Ennesi, gli stand con i prodotti agroalimentari di eccellenza, le masterclass, “Botteghe in piazza” con i laboratori di artigianato artistico e l’area giochi per bambini. Alle 19:00 è in programma la masterclass gratuita dedicata al Piacentinu Ennese DOP, con il Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP, lo show cooking dei cuochi dell’Associazione Provinciale Cuochi Ennesi e la degustazione dei vini della cantina Tenuta Valle delle Ferle in abbinamento al Piacentinu Ennese. Alle 22:00 il palco ospiterà Radio Time 90 con il Summer Fest 2026, per una serata di musica, energia e grande coinvolgimento del pubblico.

Venerdì 26 giugno – Talk “Enna, un mare di terra”, masterclass e Hangover. Dalle 18:00 proseguiranno le attività food, la Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli show cooking, gli stand agroalimentari, “Botteghe in piazza” con i laboratori di artigianato artistico e l’area giochi. Alle 19:30 si terrà la masterclass gratuita “Tortelloni di grani antichi Oro di Enna”, a cura dello Chef Enzo Leanza: un appuntamento dedicato alla pasta ripiena, ai grani antichi e alla valorizzazione del gusto ennese. Alle 20:00 è previsto il talk “Enna, un mare di terra”, uno dei momenti centrali del festival. Il titolo nasce da un’immagine forte: Enna è l’unica provincia siciliana senza mare, ma custodisce un “mare” diverso, fatto di grano, pascoli, frutteti, uliveti, legumi, prodotti identitari e lavoro agricolo. Alle 21:30 la serata proseguirà con lo spettacolo musicale degli Hangover, per unire contenuto, musica e intrattenimento in una delle giornate più rappresentative del festival.

Sabato 27 giugno – Food experience, birra artigianale, mongolfiera e musica. Dalle 18:00 saranno attive la Sagra del Piacentinu Ennese DOP, gli show cooking, gli stand delle eccellenze agroalimentari, “Botteghe in piazza” con i laboratori di artigianato artistico e l’area giochi per bambini. Alle 19:30 è prevista la masterclass gratuita “24 Baroni, il territorio nel bicchiere”, a cura del Birrificio 24 Baroni: un’esperienza dedicata alla birra artigianale e al racconto del territorio attraverso il bicchiere. Nella giornata di sabato prenderà vita anche l’esperienza della mongolfiera con volo ancorato da Piazza Europa, nell’ambito del contest con registrazione sul sito www.pizzaennafest.it e sorteggio dei posti disponibili. La serata sarà dedicata alla musica live e all’intrattenimento, con gruppi musicali e DJ set che accompagneranno il pubblico in una lunga notte di festa, gusto e partecipazione.

Domenica 28 giugno – Bollicine, mongolfiera, sport e spettacolo di chiusura. La giornata conclusiva si aprirà alle 11:00 con il raduno di auto storiche, un momento pensato per arricchire ulteriormente il programma e coinvolgere appassionati, famiglie e visitatori. Nel corso della giornata continueranno le attività del festival, con aree food, show cooking, area bimbi, stand, “Botteghe in piazza” con i laboratori di artigianato artistico e la mongolfiera con volo ancorato da Piazza Europa per i vincitori del contest. Alle 19:00 si terrà la masterclass gratuita dedicata alle bollicine, a cura di Tommaso Scavuzzo di Tommy Wine: un percorso di degustazione pensato per raccontare spumanti, prosecco e abbinamenti contemporanei. Alle 20:00 il palco del Pizza Enna Fest ospiterà un momento speciale dedicato alla Orlando Pallamano Haenna, la squadra ennese che festeggerà insieme alla città il ritorno in Serie A Gold, la massima serie della pallamano maschile italiana. Alle 21:00 sono previsti i ringraziamenti istituzionali, i saluti finali e lo spettacolo di chiusura, per concludere cinque giornate di festa, gusto, musica e territorio.

Il Pizza Enna Fest 2026 vuole valorizzare la città e il suo territorio attraverso un format capace di unire dimensione popolare e contenuto culturale. La pizza sarà il punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra prodotto locale e convivialità, tra artigiani, famiglie, imprese, sportivi, giovani e visitatori. L’evento punta a rafforzare l’immagine di Enna come territorio ricco di identità, produzioni agroalimentari di valore, comunità vive e potenzialità turistiche. Una città che, per cinque giorni, si accenderà di profumi, sapori, musica, incontri, sport, spettacolo e partecipazione.

Il programma definitivo, con eventuali aggiornamenti sugli orari, sugli ospiti, sulle masterclass, sulle modalità di prenotazione, sui laboratori di artigianato artistico e sugli spettacoli, sarà comunicato attraverso i canali ufficiali dell’evento.