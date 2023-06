Pizza Bit Competition: l’ennese Ivan Correnti accede alla finale

Il pizzaiolo ennese Ivan Correnti ha superato la semifinale che si è disputata lo scorso 11 giugno all’Oktàgona di Brindisi accendendo, quindi, alla finale della seconda edizione di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti in collaborazione con Gambero Rosso.

Nella semifinale “on the beach”, alla quale hanno partecipato pizzaioli del Sud Italia, i punteggi più alti, in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato, sono stati ottenuti da tre pizzaioli tra cui Correnti, che ha partecipato alla gara con la pizza “Terra d’amuri”. A giudicare le pizze una giuria tecnica insieme al pubblico presente in spiaggia.

“Questo contest si è fin qui dimostrato molto utile alla mia crescita professionale – ha commentato il pizzaiolo ennese al rientro -. Mi dà l’opportunità di confrontarmi con persone realmente esperte nel settore pizza, dalla farina alla vendita del prodotto. Un’esperienza che, vada come vada, mi lascerà sicuramente un segno positivo”.

La finale si terrà il 9 settembre al Molino Dallagiovanna di Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza, in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”.