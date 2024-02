“Pizza al dessert”: l’ennese Ivan Correnti terzo al campionato del mondo di Rimini

PUBBLICITÀ

Dal 18 al 20 febbraio si è svolto a Rimini il campionato del mondo di “Pizza Senza Frontiere”. Pizzaioli provenienti da tutto il mondo si sono sfidati in 19 categorie tra gare di cottura e di abilità.



Nella categoria “Pizza al dessert” si è classificato al terzo posto, dopo aver totalizzato 905 punti, il pizzaiolo ennese Ivan Correnti. Correnti si è piazzato anche al quarto posto nella categoria “Pizza contemporanea napoletana”.

Una nuova soddisfazione per il giovane pizzaiolo ennese che mette in luce ancora una volta il suo talento verso l’arte della pizza, portando un nuovo risultato di prestigio alla ristorazione del territorio.

“Sono soddisfatto della mia prestazione – ha commentato al rientro – ma soprattutto sono felice di essermi messo in gioco con grandi nomi del mondo pizza e onorato di portare nella mia città un nuovo risultato di livello mondiale, cosa che fino ad oggi non era mai successa. Ringrazio il Bar dell’Angolo, il Biscottificio Savoca e Tenute Arena per il supporto e per avermi dato l’opportunità di utilizzare prodotti di eccellenza”.

Il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine all’interno della fiera Beer&Food Attraction in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Associazione Pizza Romana, oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion.