Più controlli sul territorio ennese: la Polizia Provinciale introduce i turni pomeridiani

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Maggiore controllo su tutto il territorio provinciale da Nord a Sud per contrastare i reati ambientali e per garantire un monitoraggio continuo e costante sulle strade provinciali. Una presenza più costante che si traduce anche in termini di maggiore sicurezza per il territorio e per i cittadini. E’ questo, in sintesi, l’obiettivo che il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, sostenuto anche dal consigliere delegato Antonio Pagliazzo, ha voluto centrare con la determinazione presidenziale del 21 ottobre scorso con la quale si mette nero su bianco la necessità di aumentare il controllo introducendo la turnazione degli agenti della Polizia Provinciale anche per le ore pomeridiane.

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Il provvedimento, reso operativo dal comandante Daniele Marangotto a partire già da oggi, è in via sperimentale considerata la esigua dotazione organica. Al momento in organico ci sono 5 agenti tra cui il comandante.

“Con questa nuova articolazione dell’orario con turni pomeridiani per la Polizia Provinciale, intendiamo – motiva il Presidente Capizzi – rafforzare la presenza del Corpo sul territorio e rendere più efficace l’attività di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale. Vogliamo garantire una maggiore continuità del servizio e una più ampia disponibilità degli agenti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. La fase sperimentale ci consentirà di verificare l’efficacia della nuova organizzazione, valutarne i risultati e individuare eventuali ulteriori margini di miglioramento. Il nostro obiettivo è valorizzare il ruolo della Polizia Provinciale e assicurare un servizio sempre più vicino alle esigenze dei cittadini, nel rispetto delle competenze dell’Ente e delle risorse disponibili”.

La necessità di una nuova riorganizzazione del lavoro nel corpo della Polizia Provinciale è stata valutata attentamente dal consigliere delegato Antonio Pagliazzo che si è fatto carico di rappresentare le esigenze dei cittadini.

“Esprimo la mia più sincera gratitudine al Comandante Marangotto e ai suoi uomini – ha dichiarato Pagliazzo – per la disponibilità e l’impegno che metteranno. Nonostante il numero esiguo di unità abbiamo cercato, in accordo col Presidente, di ottimizzare le risorse per una maggiore copertura del territorio da parte della Polizia Provinciale. Ancora in via sperimentale, con la speranza che questo servizio possa continuare sempre come maggiore tutela dei cittadini della Provincia di Enna”.