Piscine di Pergusa, lavori verso la conclusione: ultimazione attesa entro dieci giorni

PUBBLICITÀ

Si è tenuta stamane la seduta della Quarta Commissione consiliare, presieduta dal vicepresidente Maurizio Tronabene, con all’ordine del giorno il sopralluogo presso le piscine di Pergusa per verificare lo stato dei lavori. Presente l’assessore Giuseppe Trovato, il quale ha relazionato sulle attività poste in essere fin dall’insediamento della nuova Amministrazione.

PUBBLICITÀ

Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri Cappa, Di Venti, Fazzi e Fiammetta, in rappresentanza di tutte le forze consiliari, ad eccezione del gruppo Enna Futura.

PUBBLICITÀ

Nel corso del sopralluogo, i consiglieri presenti hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta dall’Amministrazione e avanzato alcune proposte per migliorare i servizi offerti all’interno della struttura: «Tutti i consiglieri presenti – ha comunicato Tornabene – hanno espresso apprezzamento per l’impegno messo in campo dall’Amministrazione, seppur nel pochissimo tempo a disposizione, e hanno invitato l’assessore a stimolare una manifestazione d’interesse per il posizionamento di un punto ristoro e bevande, ed a prevedere di consentire un certo numero di ingressi gratuiti per soggetti bisognosi, su segnalazione dei servizi sociali».

«L’assessore ha accolto le richieste e ha comunicato inoltre – prosegue Tornabene – l’acquisto di oltre 50 ombrelloni e lettini, per rendere più accogliente il servizio».

Non è stata ancora indicata una data precisa per la riapertura delle piscine, ma l’ultimazione dei lavori potrebbe avvenire entro una decina di giorni: «Non ci si è sbilanciati sulla data di apertura, ma si spera che nel giro di una decina di giorni i lavori verranno ultimati» conclude il vicepresidente della Quarta Commissione.