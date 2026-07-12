Piscine di Pergusa, l’assessore Trovato replica: “Non abbiamo sprecato un solo giorno”

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Arriva la replica dell’assessore al Bilancio e allo Sport Giuseppe Trovato alla richiesta di chiarimenti avanzata dal gruppo consiliare Enna Futura, nelle persone dei consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso, sui tempi di riapertura delle piscine comunali all’aperto di Pergusa.

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«La richiesta di chiarimenti in ordine alla riapertura delle piscine di Pergusa, seppur legittima – comunica Trovato – non sembra particolarmente arguta. Già da qualche giorno, infatti, come tutti i gruppi consiliari dovrebbero sapere, risulta convocata per la giornata di domani un’apposita Commissione consiliare per discutere di questo argomento. Su suggerimento dello scrivente, peraltro, la Commissione si terrà in presenza sui luoghi, al fine di consentire ai consiglieri comunali interessati di prendere contezza dello stato dell’arte».

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L’assessore entra quindi nel merito della vicenda: «Ribadisco quanto già affermato pubblicamente nei giorni scorsi. Subito dopo l’insediamento (5 giugno), insieme ad alcuni dipendenti dell’Ufficio Sport, abbiamo eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e, con amarezza, li abbiamo trovati in stato di abbandono: erbacce ovunque, vasche sporchissime, acqua putrida, mattonelle divelte, 6 pompe su 8 non funzionanti, boiler per acqua calda non funzionante. Animati dall’obiettivo di offrire questo servizio alla comunità, ci siamo adoperati immediatamente per recuperare i preventivi e le somme necessarie. Nel giro di pochi giorni abbiamo trovato le somme, approvato la delibera in Giunta e fatto approvare la variazione di bilancio in Consiglio (pur senza il voto favorevole del gruppo di Enna Futura). Subito dopo, gli Uffici hanno affidato i vari lavori da eseguire, per un ammontare complessivo pari a circa 35mila euro. I lavori sono ancora in corso e ci auguriamo verranno ultimati nel giro di pochi giorni, anche perché occorre pure acquisire il placet delle autorità sanitarie. Non abbiamo, dunque, sprecato un solo giorno, e abbiamo fatto il possibile, date le condizioni di partenza».

Trovato conclude facendo un riferimento alla precedente amministrazione e annunciando la propria disponibilità al confronto: «Certo, se i nostri predecessori avessero avviato le suddette attività nei mesi precedenti le elezioni, le piscine sarebbero già aperte. Ma per i paragoni con il passato, magari ne riparliamo l’anno venturo, quando avremo avuto il tempo per agire con tempestività; oggi non sarebbe giusto. Per qualunque altro chiarimento, domani sarò a disposizione in sede di Commissione consiliare».