Piscine di Pergusa, Enna Futura replica a Trovato: “Nessuna commissione ci risulta convocata”

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Arriva la controreplica del gruppo consiliare Enna Futura, con i consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso, alle dichiarazioni dell’assessore al Bilancio e allo Sport Giuseppe Trovato sulla riapertura delle piscine comunali all’aperto di Pergusa: «Prendiamo atto della risposta dell’Assessore Giuseppe Trovato e lo ringraziamo per i chiarimenti forniti. Ci permettiamo, tuttavia, di fargli presente che nessuna Commissione consiliare ci risulta convocata per oggi 13 luglio. Nessuna convocazione è infatti pervenuta al nostro gruppo o forza politica che dir si voglia, né n.q. di componenti la commissione men che meno al capogruppo. Lo invitiamo, pertanto, a prestare maggiore attenzione prima di rivolgere critiche agli scriventi, evitando di attribuire ad altri disattenzioni che, nei fatti, sembrano appartenere ad altri».

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Il gruppo ribadisce quindi le ragioni della richiesta di chiarimenti avanzata nei giorni scorsi: «Quanto al merito della vicenda, ribadiamo che Enna Futura ha semplicemente esercitato il proprio ruolo istituzionale chiedendo di far conoscere ai cittadini tempi e modalità della riapertura delle piscine di Pergusa. Se oggi l’Assessore conferma che i lavori sono ancora in corso e che saranno necessari ulteriori adempimenti prima della riapertura, significa che la nostra richiesta di chiarimenti era tutt’altro che superflua».

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I consiglieri intervengono anche sul richiamo alle responsabilità del passato contenuto nella replica dell’assessore: «Quanto alle responsabilità del passato, suggeriamo all’Assessore di rivolgere le proprie domande agli ex assessori che oggi siedono tra i banchi della sua stessa maggioranza e che, evidentemente, avrebbero potuto attivare per tempo le procedure necessarie per consentire una riapertura più celere dell’impianto. Di certo non può imputare tali ritardi a chi, come noi, sedeva tra i banchi dell’opposizione e non aveva alcuna responsabilità amministrativa».

Infine, Enna Futura conclude con un’ulteriore osservazione rivolta all’assessore Trovato: «Infine, non possiamo non rilevare come l’Assessore Trovato sembri iniziare ad avere qualche difficoltà nel ricordare fatti e circostanze, sia dentro che fuori dall’Aula consiliare. Ci auguriamo che si tratti soltanto di una momentanea distrazione e non di una conseguenza del nuovo ruolo istituzionale, perché ai cittadini servono precisione, chiarezza e piena consapevolezza dei fatti».