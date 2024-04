Piria è il primo vincitore dello Slalom Città di Enna

PUBBLICITÀ

Antonino Piria è il primo a scrivere il proprio nome sull’albo d’oro dello Slalom Città di Enna, un nuovo format fortemente voluto dagli organizzatori, l’Automobile Club Enna e l’Ente Autodromo. A soli 17 anni, il figlio d’arte calabrese ha dimostrato il suo talento, potendo partecipare alla gara grazie una deroga regolare che gli ha permesso di esprimere appieno le sue abilità.

Suo padre, Salvatore Gaetano, originario di Scilla, oltre ad essere un ottimo pilota vincendo alcuni Slalom è stato un ottimo preparatore, così oggi Antonino seguendo le sue orme ha compiuto un piccolo record, nell’essere il più giovane vincitore assoluto di questo tipo di gara.

Piria ha vinto grazie a una prima manche velocissima su Ermolli Suzuki in cui ha ottenuto la sua migliore prestazione di 2’20” 80 (140,80), grazie alla quale ha preceduto Giovanni Carfì del Motor Team Nisseno di 4″57 e Salvatore Gentile della Armanno Corse di 6”81, entrambi su Elia Avrio St 09.

Ai piedi del podio Domenico Giangrande della Catania Corse ancora su una Elia e di gruppo E2SC, mentre al quinto posto è primo delle estreme vetture silhouette del gruppo E2Sh Pietro Cataldi della scuderia Giarre Corse su Fiat 126. Sesta piazza per Salvatore Di Mauro anche lui della Catania Corse su Radical SR4, mentre in settima posizione Luca Bellia che con la Peugeot 205 rally del Motor Team Nisseno si è imposto fra le Auto Storiche precedendo Mattia Bellia con un’identica vettura. In ottava posizione ha chiuso Maurizio Anzalone su Renault Clio Rs vincitore del gruppo E 1. Chiude la top ten Paolo Nicolosi su Fiat 126 del gruppo bicilindriche.

Negli altri gruppi, Carmelo Callari della Ro Racing ha vinto su Peugeot 106 il gruppo A grazie al successo nella classe 1400, Paolo Cusimano della Giarre corse su Peugeot 205 è stato il vincitore del gruppo Slalom Speciale nel quale ha preceduto Angelo Gargano dell’Armanno corse. Infine Gaetano Lombardo si è imposto nel Gruppo N con la Peugeot 106 e Salvatore Castronovo ha vinto il gruppo refistars plus con la Renault clio Rs.