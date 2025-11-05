Pioggia di premi per il giornalista ennese Mario Antonio Filippo Pio Pagaria

PUBBLICITÀ

Premi letterari a raffica per il giornalista ennese Mario Antonio Filippo Pio Pagaria, che si è distinto nel panorama letterario nazionale ottenendo, nel giro di tre mesi, ben cinque riconoscimenti.

Pagaria si è classificato finalista al Premio nazionale “Caravaggio” di Monte Argentario con la poesia “Gabbiana”, contro la violenza di genere; ha ricevuto il Premio alla Contemporaneità al concorso “Un santo chiamato Karol”, con il racconto “Giovanni Paolo II, il mio Papa”, svoltosi a Salerno; e l’Encomio d’onore per il racconto contro la mafia “Fiaccole di speranza” al premio “Incontri di…versi” di Fuscaldo.

Il giornalista andrà inoltre a ritirare il premio di finalista alla competizione letteraria “Caffè delle arti” di Roma, per le liriche “Quale, dio” – contro il genocidio di Gaza – e “Ultima battaglia”, contro tutte le guerre. Il 29 novembre sarà a Modena per ricevere un altro Encomio d’onore, nell’ambito della manifestazione “Sergio Camellini”, per la silloge “Bataclan”.

Infine, il 31 ottobre, Pagaria ha ottenuto il Premio della Presidenza a Calascibetta, per il racconto “La prostituta di via Coppola”, nell’ambito del concorso “Dacia Maraini”. Il racconto narra la storia d’amore di due universitari antifascisti che, nei primi anni ’80, si ribellano alla mafia e aiutano una prostituta a fuggire in America.