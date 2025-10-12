Piogge in arrivo su Enna e provincia

PUBBLICITÀ

L’inizio settimana si preannuncia instabile in Sicilia. Lunedì 13 ottobre il cielo sarà perlopiù nuvoloso, con possibili piogge pomeridiane sui settori interni. Martedì 14 l’instabilità si intensificherà, portando rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio. Mercoledì il maltempo persisterà, accompagnato da un netto calo termico dovuto all’ingresso di aria più fredda dai Balcani.

I valori massimi delle temperature si manterranno sopra i 20°C tra lunedì e martedì, ma mercoledì scenderanno sotto questa soglia in molte località. Le minime resteranno fresche per tutta la settimana. La ventilazione sarà generalmente debole, senza particolari rinforzi.

Su Enna e provincia il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia localizzata domani, lunedì 13 ottobre, ma con una bassa probabilità, mentre si prevede pioggia localmente anche di forte intensità martedì e mercoledì.

David Cartarrasa