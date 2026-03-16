Piogge diffuse e venti moderati, martedì instabile nell’Ennese

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La giornata di martedì sarà caratterizzata da condizioni di tempo ancora instabile su tutto il territorio di Enna e della provincia. Sono previste precipitazioni diffuse e venti moderati.

Le temperature minime risulteranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, mentre i valori massimi resteranno intorno ai 10°C /14°C.

Si segnala allerta gialla.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina: