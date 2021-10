Ping pong: i risultati delle squadre ennesi

Partono i campionati nazionali e regionali di tennistavolo. La 1° giornata in Serie A/2 maschile ha visto la compagine TT AUSONIA ENNA impegnata fuori casa contro la Marcozzi di Cagliari, l’emozione per il debutto in Serie A/2 si è sentita tutta e alla fine la squadra ha perso per 4-2. Un punto ha fatto Hristozov Vasil Stoyanov e un altro ha portato a casa Andrei Labanau, ha dovuto soccombere Daniele Spagnolo, giovanissimo e promettentissimo atleta ennese. Sabato prossimo alle 21 debutto in casa contro l’Antoniana TT Pescara.

In Serie B/1 maschile l’altra squadra TT AUSONIA ENNA ha esordito in casa contro il TT Salento Lecce e ha vinto per 5- 1 con due punti fatti da Gabriel Grixti, due punti fatti da Lorenzo Lo Verso e uno da Francesco Impallomeni. Prossimo impegno Polisportiva Galaxi fuori casa.

In Serie B/2 maschile esordio amaro per l’EOS ENNA contro la Top Spin Messina, partita persa per 5- 1 con il solo Paolo Alongi autore di un punto, Massimo Cavallaro e Gabriele Puglisi sono usciti sconfitti. Prossimo turno contro un’altra corazzata, Il Circolo Etneo, fuori casa.

In Serie C/1 maschile le due squadre di Enna entrambe TT AUSONIA ENNA e IBLA erano impegnate nel derby ed ha visto il successo della squadra ENNA per 5-4 con buone prove di Francesco Messa (2 punti), di Andrea Vigiano (2 punti) e di Giuseppe Spagnolo (1 punto); in evidenza la prova di Giovanni Guardiano nella IBLA autore di 3 punti, un punto di Nicoletta Criscione, Maurizio Cavalieri zero punti. Prossimo turno TT AUSONIA ENNA-Robur Noto e Sportenjoy Palermo-TT AUSONIA IBLA.

In Serie C/2 maschile (campionato regionale), nel girone “E” il PIETRAPERZIA 88 con Diego Severino (2 punti) Francesco Di Calogero (1 punto) e Ugo Tomasella (1 punto) ha battuto il TT CALASCIBETTA “B” per 4-2 composto da Biagio Buscemi (1 punto), Walter Paglia (1 punto) e Attilio Addieri (0 punti); l’EOS ENNA “giallo” con Luigi Millunzi (2 punti), Roberto Drogo (1 punto) e Giuseppe Tirrito (1 punto) ha battuto per 4-2 il TT AUSONIA ENNA composto da Giuseppe Gagliano (1 punto), Luigi Grimaldi (1 punto) e Paolo Di Venti (0 punti); perde in casa per 1-5 contro il TT Gela il TT VIRTUS ENNA composto da Sean Debono (1 punto), Giovanni Giordano (0 punti) e Luigi Napoli (0 punti). Nell’altro girone “F” vince l’EOS ENNA “rosso” contro il TT Ribera per 4-2 con le buone prestazioni di Nicola Zigarelli (2 punti), Riccardo Dipietro (1 punto) e Nicola Mangione (1 punto); vince anche l’altra squadra ennese inserita in questo girone il TT CALASCIBETTA “A” per 6-0 netto con i punti di Maurizio Savoca (1 punto), Carmelo Savoca (2 punti), Carmelo Scavuzzo (2 punti) e Santo Scavuzzo (1 punto) contro il TT Mazzola di Palermo.

In Serie D/1 maschile l’unica squadra ennese partecipante è il TT VIRTUS ENNA che ha esordito molto bene a Caltanissetta contro TT Caltanissetta “rosso” vincendo per 5-1 con Michele Ciulla (2 punti), Ivan Lattuga (2 punti) e Paolo Bruno (1 punto).