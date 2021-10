Ping pong: al via i campionati. Ecco gli appuntamenti delle squadre ennesi

Dopo la pausa estiva e le precedenti incertezze date dalle restrizioni causate dalla pandemia, nel rispetto assoluto dei protocolli Covid dettati dalla federazione, si ritorna ai tavoli di gioco e tutte le squadre del movimento pongistico ennese si apprestano a cominciare i rispettivi campionati.

Tante le squadre ennesi ai nastri di partenza che saranno impegnate sia nei campionati nazionali che in quelli regionali.

La prima compagine ad incrociare le racchette è stata la squadra femminile dell’Ausonia Enna del presidente Luigi Grimaldi, impegnata nel campionato nazionale di Serie A/2 Gir. D. Ieri, nel concentramento sardo di Norbello, ha disputato gli incontri validi per la 1° e 2° giornata di campionato, ergendosi subito a capolista del girone avendo battuto il TT Vasto con il risultato di 4-2 e con il medesimo risultato il TT Norbello. Quindi inizio con il botto per il terzetto ennese, nell’occasione composto da Natalia Riabchenko, Nicoletta Criscione e Yuliya Markova, assente per motivi di studio Martina Tirrito.

Il weekend del 9 e 10 ottobre darà il via, invece, a tutti i campionati nazionali maschili, fra i quali spicca in Serie A/2 Gir. B la presenza dell’Ausonia Enna che, in qualità di neopromossa, sabato 9 ottobre alle ore 15,30 nella trasferta di Cagliari affronterà la Marcozzi.

Esordio casalingo per la squadra dell’Ausonia Enna impegnata in Serie B/1 Gir. E che il 9 ottobre ospiterà i pugliesi del Salento Lecce Cooburn.

Il ricco calendario del fine settimana continua con l’esordio stagionale dell’Eos Enna del presidente Massimo Dipietro che, nell’incontro valido per la 1° giornata del campionato di Serie B/2 Gir. M, sempre sabato 9 ottobre alle ore 16,30 ospiterà la forte squadra peloritana del Top Spin Messina Allianz Assiconsult.

A chiudere gli impegni dei campionati nazionali saranno le due squadre del presidente Luigi Grimaldi impegnate nel campionato di Serie C/1 Gir. S, Ausonia Enna e Ausonia Iblea (che disputerà a Ragusa i suoi incontri casalinghi), che sempre sabato 9 ottobre, nel campo di Ragusa, come da regolamento quando nello stesso girone concorrono due squadre della stessa società, si troveranno di fronte nel derby stagionale della 1° giornata,

Sempre nello stesso weekend, quest’anno con la formula dei concentramenti, cominceranno anche i campionati regionali di SERIE C/2 che vedranno le 7 squadre ennesi divise in due gironi, 5 nel Gir. E (Ausonia Enna, Eos Enna “giallo”, TT Calascibetta B, Pietraperzia 88 e Virtus Enna) e 2 nel Gir. F (TT Calascibetta A ed Eos Enna “rosso”); nel concentramento di Calascibetta, domenica 10 ottobre, con inizio alle ore 10, validi per la 1° giornata del Gir. E, avranno luogo i seguenti incontri: TT Calascibetta B vs Pietraperzia 88 – Eos Enna “giallo” vs Ausonia Enna e Virtus Enna vs TT Gela. Riposa Libertas Luigi Sturzo Caltagirone.

In contemporanea, nel concentramento di Palermo si disputeranno gli incontri del Gir. F: Cefalù vs Kerkent -Ribera vs Eos Enna “rosso” – TT Calascibetta A vs TT Mazzola C. Riposa TT Caltanissetta Pietrarossa.

Per quanto riguarda la SERIE D/1 Gir. E, ci sarà la squadra della Virtus Enna del presidente Gaetano Savoca quale unica rappresentante ennese. Quest’ultima sabato 9, con inizio alle ore 16, affronterà il TT Caltanissetta “rosso”, società organizzatrice del concentramento della 1° giornata di campionato.

Per l’inizio dei campionati di SERIE D/2 dovremo attendere il 6 novembre.