“Pietre che cantano”, a Locri Galatea Ranzi e il violoncello di Franca Bongiovanni

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Nuovo appuntamento artistico per la violoncellista Franca Bongiovanni, che domenica 20 settembre, alle 19.15, sarà al Museo archeologico di Locri Epizefiri per “Pietre che cantano”, reading teatrale e poetico dedicato alla poesia di Cristina Campo.

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A dare voce ai versi sarà l’attrice Galatea Ranzi, con le musiche eseguite dal vivo al violoncello da Franca Bongiovanni. A introdurre l’appuntamento sarà la poetessa Francesca Serragnoli.

L’evento chiuderà la tappa calabrese di “Ierofania – Sulle vie del Sacro”, rassegna multidisciplinare del Ministero della Cultura che il 19 e 20 settembre fa tappa al Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri.

Per Franca Bongiovanni si tratta di un altro appuntamento di rilievo a pochi giorni da “Katabasis”, spettacolo andato in scena all’alba al Teatro della Nike di Giardini Naxos con Alessio Boni. Violoncellista palermitana, si è formata al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo sotto la guida di Carmelo Nicotra e successivamente di Giovanni Sollima. Nel corso della sua attività ha collaborato, tra le altre, con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo e l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Dal 2016 è docente di violoncello al Liceo Musicale Colajanni-Farinato di Enna.

Protagonista della parte recitata sarà Galatea Ranzi, attrice romana legata nel corso della sua carriera a numerose produzioni teatrali. Al teatro ha affiancato cinema e televisione, prendendo parte, tra gli altri, a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, film vincitore nel 2014 del premio Oscar come miglior film straniero.

A introdurre il reading sarà invece la poetessa bolognese Francesca Serragnoli.