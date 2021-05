Pietraperzia: violazione norme anti Covid, chiuso provvisoriamente un bar

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine nel far rispettare le norme impartite per contrastare il diffondersi del Covid-19. Una particolare e oculata attività viene svolta soprattutto in quei luoghi ove, senza alcun giustificato motivo, i giovani si riuniscono costituendo veri e propri assembramenti. In tale ottica, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina, durante i servizi sul territorio, stanno continuando ad effettuare controlli negli esercizi commerciali ove maggiore è la presenza di persone.

In particolare, i militari della Stazione di Pietraperzia, comune fino a pochi giorni fa vincolato dalla zona rossa, hanno verificato nella serata di sabato scorso che, nelle immediate adiacenze ed all’interno di un bar del centro del paese, erano presenti molti giovani avventori intenti a consumare bevande, creando dei pericolosi assembramenti.

Alla vista dei militari, i clienti si sono dileguati nelle strade limitrofe, mentre nei confronti del titolare dell’esercizio è stata elevata la prevista sanzione amministrativa, nonché veniva disposta la relativa chiusura temporanea dell’attività per la durata di 5 giorni.

L’azione dell’Arma dei Carabinieri, improntata a tutelare la salute pubblica specie in questo momento difficile, sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale, è mirata a sensibilizzare le persone affinché attraverso una convivenza rispettosa di tutti si possa limitare al massimo i contagi ed uscire da questa terribile pandemia.