Pietraperzia, videosorveglianza: finanziato progetto da 150 mila euro

21 minuti ago
Veduta di Pietraperzia
«È stato finanziato il progetto della videosorveglianza per l’importo di 150.000 euro, che nei mesi scorsi era stato presentato all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Lavori Pubblici». Lo annuncia il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina.

Il primo cittadino informa che «il progetto riguarda un sistema di videosorveglianza di ultima generazione con lettura delle targhe e rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e la prevenzione del nostro centro abitato».

«Si resta in attesa del decreto per procedere alla gara d’appalto e realizzare al più presto questo importante progetto», aggiunge Messina.

«Come sindaco mi ritengo soddisfatto per l’instancabile lavoro svolto – conclude – solo così si ottengono risultati positivi».

