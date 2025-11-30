Pietraperzia, videosorveglianza: finanziato progetto da 150 mila euro

«È stato finanziato il progetto della videosorveglianza per l’importo di 150.000 euro, che nei mesi scorsi era stato presentato all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e Lavori Pubblici». Lo annuncia il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina.
Il primo cittadino informa che «il progetto riguarda un sistema di videosorveglianza di ultima generazione con lettura delle targhe e rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e la prevenzione del nostro centro abitato».
«Si resta in attesa del decreto per procedere alla gara d’appalto e realizzare al più presto questo importante progetto», aggiunge Messina.
«Come sindaco mi ritengo soddisfatto per l’instancabile lavoro svolto – conclude – solo così si ottengono risultati positivi».