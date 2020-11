Pietraperzia: tamponi gratis per la popolazione

Venerdì 20 Novembre su richiesta del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASP di Enna dipartimento di Prevenzione, parte la campagna di screening per i tamponi rapidi a tappeto gratis disponibili per tutta la cittadinanza.

I tamponi verranno effettuati dai medici dell’USCA del distretto di Piazza Armerina.

I tamponi verranno eseguiti dietro prenotazione da effettuare mercoledì 18/11 e giovedì 19/11 nelle seguenti fasce orarie: 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Per prenotare chiamare i seguenti numeri:

– 0934 401881

– 0934 403013

– 3206657140

I tamponi verranno effettuati VENERDÌ 20 NOVEMBRE mattina e a seguire, in Via Unità d’Italia con metodo DRIVE-IN, quindi bisognerà recarsi sul luogo con la propria autovettura e si raccomanda di non scendere dal mezzo.

Un’ampia partecipazione potrebbe essere fondamentale per il contenimento del Virus nel nostro paese.

Si invitano i cittadini a partecipare numerosi, ricordando che abbiamo tutti la responsabilità della salute nostra e altrui.