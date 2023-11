Pietraperzia si prepara al Natale allestendo un grande albero

PUBBLICITÀ

L’associazione Pietraperzia 2.0, fondata nel marzo del 2020 durante il difficile periodo della pandemia, si è affermata come un punto di riferimento essenziale per la comunità locale. Quest’anno, in vista delle festività natalizie, ha lanciato un’iniziativa speciale che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza. Si tratta della creazione di un bellissimo albero di Natale, posizionato nell’aiuola tra Via Unità d’Italia (ex Viale dei Pini) e Via Ugo La Malfa. L’albero sarà dedicato a Giulia Cecchettin, la giovane vittima di femminicidio, e porterà il suo nome, “L’albero di Giulia”.

L’associazione Pietraperzia 2.0 invita tutti coloro che desiderano partecipare a portare addobbi come palline, luci, ghirlande, strisce, finti pacchi regalo, e altro ancora. Il materiale può essere consegnato presso “La Quiete” in piazza Vittorio Emanuele. La data in cui si inizierà ad addobbare l’albero sarà comunicata a breve, e chiunque lo desideri sarà invitato ad offrire il proprio contributo.

“Facciamo che questo Natale sia veramente speciale – hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa – addobberemo un bellissimo albero di Natale e sarà l’albero del nostro bellissimo paese, Pietraperzia”.

L’amministrazione comunale ha accolto con favore l’iniziativa e altre associazioni, tra cui “Avis F. Tabbaro di Pietraperzia”, “Civitas”, “Sicilia antica”, e “Sierra 191 Team”, stanno unendosi per offrire il loro supporto. La dirigente scolastica di Pietraperzia ha dichiarato la disponibilità degli studenti che realizzeranno dei lavoretti per l’addobbo. Inoltre, alcuni commercianti stanno contribuendo all’allestimento e alle luminarie dell’albero.

Una volta completato l’addobbo, si terrà una cerimonia di accensione delle luminarie, alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, creando così un momento di condivisione e solidarietà in vista delle prossime festività natalizie.