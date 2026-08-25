Pietraperzia, scuola media Guarnaccia: finanziati i lavori per la riqualificazione della palestra

Un finanziamento di 349.817 euro è stato assegnato per i lavori di “Riqualificazione della Palestra della Scuola Media V. Guarnaccia” a Pietraperzia.
La richiesta di finanziamento era stata presentata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 30 giugno 2025 dall’allora amministrazione comunale guidata da Salvuccio Messina, nell’ambito dei fondi PNRR.
Lo stesso progetto era stato successivamente presentato, il 23 ottobre 2025, anche all’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione. Ad essere finanziata è stata la prima istanza, quella inoltrata al Ministero.
Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto pianificatore Salvatore Cucci, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale, e risulta terzo in graduatoria.