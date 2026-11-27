Pietraperzia, RSA Flavia Martinez: raggiunto l’accordo, la Fp Cgil annuncia la fine della vertenza

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Si è conclusa positivamente la vertenza relativa alla RSA Flavia Martinez di Pietraperzia, gestita dal gruppo Samed Villa Lisa di Catania. A darne notizia è il segretario generale provinciale della Fp Cgil, Alfredo Schilirò, che annuncia la firma della convenzione tra il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, e l’amministratore di Villa Lisa, Musumeci.

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L’accordo consentirà di garantire la continuità dell’attività assistenziale e di salvaguardare 40 posti di lavoro.

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«Siamo particolarmente soddisfatti per aver contibuito a salvare 40 posti di lavoro e per aver stabilizzato l’ospitalità agli anziani non autosufficienti presso la residenza Flavia Martinez di Pietraperzia», dichiara Schilirò.

La soluzione individuata prevede il trasferimento temporaneo degli ospiti in un immobile messo a disposizione dal Comune di Pietraperzia, per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza nella struttura di proprietà dell’Asp.

La residenza potrà così proseguire l’attività di assistenza agli anziani non autosufficienti provenienti da Pietraperzia, Barrafranca, Aidone, Piazza Armerina e altri comuni del territorio, mantenendo la gestione affidata al gruppo Samed Villa Lisa.

Il segretario provinciale della Fp Cgil sottolinea il contributo delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nella ricerca di una soluzione.

«E’ stato un lavoro sinergico tra istituzioni, enti locali e Sindacato che ha portato al risultato sperato», afferma Schilirò, definendolo «un risultato che ha messo al centro dell’agenda politico sindacale di questo territorio il lavoro».

Il sindacalista rivolge quindi un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali e sindacali che hanno seguito la vertenza: «Desidero ringraziare per l’impegno profuso e per il fattivo contributo svolto, il Prefetto di Enna Dott. Ignazio Portelli, l’On. Luisa Lantieri che ha coinvolto il Presidente della Regione e l’Assessore Regionale alla Sanità, il Direttore dell’Ufficio Provinciale del lavoro di Enna Dott. Pippo Nasello, il Sindaco di Pietraperzia Dott. Calogero di Gloria per aver messo a disposizione un immobile del Comune di Pietraperzia e aver provveduto alla sistemazione dello stesso con fondi del bilancio comunale, il Direttore Generale dell’Asp di Enna Dott. Zappia, il nostro rappresentante sindacale all’interno della RSA Giancarlo Ferrigno e il Presidente dell’Assemblea Generale della Funzione Pubblica Cgil di Enna, Dott. Calogero Lavalle che ha tessuto la tela tra le istituzioni, i lavoratori e il sindacato».