Pietraperzia, Rottamazione quinquies: tavola rotonda dei commercialisti

PUBBLICITÀ

Una giornata di alta formazione professionale, ma soprattutto un’esperienza concreta di dialogo tra professionisti e impresa. È questo il senso della tavola rotonda sulla Rottamazione quinquies, organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna presso il CE.DI. Leto – Acqua & Sapone di Pietraperzia, uno dei poli logistici più importanti della Sicilia nel settore della distribuzione di prodotti per la cura della persona e della casa.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con particolare attenzione agli aspetti operativi della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione, offrendo strumenti utili per imprese e professionisti chiamati ad affrontare una fase normativa complessa e in continua evoluzione.

Protagonista della giornata anche la realtà imprenditoriale che ha ospitato l’evento. Il Gruppo Leto, con sede a Caltanissetta, è una delle principali aziende siciliane nel comparto del drugstore: nato come impresa familiare negli anni Ottanta, oggi gestisce una rete di oltre cento punti vendita a insegna Acqua & Sapone nell’isola, con centinaia di dipendenti e una struttura logistica moderna e altamente organizzata. Un percorso di crescita costruito sulla capacità di innovare, sulla solidità gestionale e su una visione imprenditoriale di lungo periodo, che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per l’economia del territorio.

L’evento si è articolato in diversi momenti: dai saluti istituzionali alla tavola rotonda tecnica, dal confronto diretto tra relatori e partecipanti alla visita guidata del centro distributivo, fino al pranzo conviviale conclusivo. Un format che ha consentito ai commercialisti di osservare dall’interno i processi aziendali, la logistica, l’organizzazione e i sistemi di controllo di gestione, rafforzando il legame tra professione e impresa.

«Portare la formazione dentro l’azienda – ha sottolineato il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Enna, Marco Montesano – significa dare un valore concreto al nostro ruolo: il commercialista non è solo consulente fiscale, ma interlocutore strategico dello sviluppo imprenditoriale».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla famiglia Leto per l’accoglienza e la disponibilità, ai relatori per l’elevato livello scientifico degli interventi e al Consigliere Salvatore Russo per il contributo istituzionale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso dall’Ordine, volto a rendere la formazione sempre più esperienziale e vicina al mondo produttivo, rafforzando il ruolo del commercialista come figura centrale nei processi di crescita economica del territorio.