Pietraperzia, riqualificazione degli istituti scolastici: lavori in corso in due plessi

Proseguono a Pietraperzia gli interventi di riqualificazione negli istituti scolastici del territorio. A fare il punto sui cantieri in corso è stato il sindaco Salvuccio Messina, che ha aggiornato la cittadinanza sullo stato dei lavori avviati in due plessi.
In particolare, sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare “G. Verga”, mentre continuano gli interventi per la realizzazione della nuova mensa scolastica all’interno della scuola media “V. Guarnaccia”.
Secondo quanto riferito dal primo cittadino, si tratta di opere finalizzate a migliorare la qualità degli spazi destinati agli studenti e a potenziare i servizi scolastici.
“A lavori ultimati, i nostri studenti potranno contare su ambienti più sicuri, moderni e su servizi completamente rinnovati”, ha dichiarato il sindaco Messina.