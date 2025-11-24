Pietraperzia ricorda le donne vittime di violenza: il Teatro Comunale si illumina di rosso

PUBBLICITÀ

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Pietraperzia, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordano «tutte le donne vittime di violenza da parte di chi le avrebbe dovute amare e proteggere».

PUBBLICITÀ

Nel messaggio diffuso alla cittadinanza si legge il seguente appello: «Impariamo a rispettare chi ci mette al mondo, chi mette al mondo i nostri figli, chi ci ama incondizionatamente, ed educhiamo i nostri ragazzi a rispettare le donne che incontreranno nel loro percorso di vita».

PUBBLICITÀ

Il Sindaco sottolinea inoltre che «condannare la violenza è un obbligo morale per tutti noi».

Per manifestare solidarietà, le luci del Teatro Comunale da stasera saranno accese di colore rosso.