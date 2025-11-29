Pietraperzia: riapre lunedì il plesso San Domenico

PUBBLICITÀ

Il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Pietraperzia informano che il plesso scolastico San Domenico riaprirà regolarmente per lo svolgimento delle attività didattiche lunedì 1 dicembre.

PUBBLICITÀ

Durante il periodo di chiusura è stato effettuato un ulteriore ciclo di derattizzazione, che si aggiunge ai precedenti interventi svolti nei mesi scorsi, inoltre sono stati sanificati i locali dal personale scolastico.

PUBBLICITÀ

“Considerata la posizione periferica dell’edificio, situato in prossimità di terreni agricoli destinati alla coltivazione di cereali (frumento), si sta monitorando costantemente la situazione” comunica il sindaco Salvuccio Messina.

Per prevenire l’ingresso di roditori sono inoltre in corso interventi specifici, tra cui la chiusura delle fessurazioni con schiuma poliuretanica e saranno installati a breve dei dissuasori a ultrasuoni.

“L’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’ufficio tecnico – conclude il primo cittadino – restano vigili e continueranno a impegnarsi per una risoluzione definitiva del problema”.