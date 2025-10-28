Pietraperzia: proseguono i lavori per la mensa scolastica nella scuola Guarnaccia

PUBBLICITÀ

Proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione della mensa scolastica nella scuola media “V. Guarnaccia” a Pietraperzia. A darne notizia è il sindaco Salvuccio Messina, che ha voluto aggiornare la cittadinanza sullo stato di avanzamento del progetto.

«Ho recentemente eseguito un sopralluogo per constatare l’andamento dei lavori – ha dichiarato il primo cittadino – e posso confermare che tutto procede secondo i tempi previsti».

Il progetto, finanziato con fondi del PNRR, rappresenta «un importante investimento per la nostra comunità» e permetterà «ai nostri studenti di consumare il pasto scolastico in un ambiente moderno e confortevole, con la preparazione dei pasti in loco».

«Sono contento di vedere come questo progetto stia prendendo forma – ha aggiunto Messina – e sono certo che sarà un grande beneficio per le famiglie e per la comunità scolastica nel suo complesso».