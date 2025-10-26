Pietraperzia: presentato progetto per il potenziamento della palestra della scuola media Guarnaccia

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Pietraperzia, Salvuccio Messina, ha informato la cittadinanza che “a seguito dell’avviso pubblico del D.D. n. 308 del 22 luglio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione, il 23 ottobre è stato presentato un progetto esecutivo di € 349.817,00 per i lavori di potenziamento e miglioramento della palestra della scuola media V. Guarnaccia”.

Il primo cittadino ha inoltre precisato che “lo stesso progetto era stato presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 30 giugno, per lo stesso importo, per accedere al finanziamento con fondi del PNRR”.

Messina ha concluso esprimendo il proprio auspicio affinché “il progetto venga finanziato, avendo presentato due richieste sia al Ministero dell’Istruzione che all’Assessorato Regionale dell’Istruzione”.