Pietraperzia: presentata mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

I consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Pietraperzia” e “Noi per Pietraperzia” Di Gloria Calogero, Giusa Rosa Maria, Vullo Angelo, Nicoletti Lorenza, Milazzo Vincenzo, Di Blasi Giuseppina, hanno protocollato stamattina una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Salvuccio Messina, da discutere in assise. La mozione elenca una serie di criticità che, a giudizio dei proponenti, renderebbero impossibile il mantenimento del rapporto fiduciario tra il primo cittadino, il consiglio comunale e la cittadinanza.

Tra i punti principali sollevati, comunicano i gruppi consiliari di opposizione, vi è l’assenza di trasparenza nelle attività amministrative e una gestione della macchina comunale ormai immobilizzata, con gravi ricadute sulla qualità dei servizi essenziali per la città. A essere criticati sono anche “il mancato perseguimento degli obiettivi programmatici, la scarsa attenzione verso i finanziamenti del Pnrr, il ritardo sistematico nella presentazione degli atti contabili e la convocazione poco frequente del Consiglio comunale nonostante le molteplici emergenze cittadine”.

I proponenti hanno chiesto che la mozione venga trattata nei termini previsti dalla legge, così ponendo il Consiglio comunale davanti a una scelta cruciale per il futuro dell’amministrazione cittadina. La mozione dovrà essere portata in Consiglio comunale, secondo quanto previsto dalla legge, in un periodo che va da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta.