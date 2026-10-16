Pietraperzia, polemica sulla cerimonia in Piazza Matteotti: intervengono i consiglieri di opposizione

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I consiglieri comunali di opposizione a Pietraperzia Silvia Romano, Paola La Monica, Giovanni Emma e Luana Chiolo intervengono sulla cerimonia che si è svolta il 14 ottobre in Piazza Matteotti, in occasione della scopertura della targa marmorea con le precedenti denominazioni della piazza: «Non possiamo nascondere lo sdegno e la profonda indignazione per quanto accaduto in Piazza Matteotti nella mattinata del 14/10/2026. La cerimonia organizzata in occasione della scopertura della targa marmorea con le precedenti denominazioni della piazza, durante la quale è stata valorizzata la figura di Italo Balbo, esponente di primo piano del fascismo, solleva una questione politica, storica e morale che non può essere liquidata come una semplice iniziativa commemorativa o toponomastica di interesse turistico».

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I consiglieri contestano in particolare il significato attribuito all’iniziativa nel luogo intitolato a Giacomo Matteotti. «La storia va conosciuta, non celebrata in modo acritico. Ricostruire le precedenti denominazioni di una piazza può essere un’iniziativa culturale legittima. Ma raccontare il passato significa anche contestualizzarlo, riconoscerne le responsabilità e rispettare la memoria di chi ha pagato con la vita la lotta contro il fascismo».

L’opposizione esprime inoltre perplessità sulle modalità con cui è stata comunicata la cerimonia: «Come opposizione consiliare siamo stati informati soltanto il giorno prima. L’invito ricevuto, trasmesso nella tarda mattinata del 13 ottobre, tramite pec istituzionale, per un appuntamento fissato alle ore 11.00 del 14 ottobre, riportava genericamente la dicitura “scopertura targhe”, senza chiarire adeguatamente che cosa si sarebbe svolto, quale fosse il significato complessivo dell’iniziativa e quali contenuti avrebbero caratterizzato la cerimonia».

I quattro consiglieri annunciano infine la richiesta di acquisire la documentazione relativa all’iniziativa: «Chiederemo pertanto, all’Amministrazione e al Prefetto, di conoscere gli atti che hanno autorizzato l’installazione della targa marmorea, le modalità con cui è stata promossa l’iniziativa e la documentazione relativa alla cerimonia. Non anticipiamo giudizi sulla regolarità amministrativa senza aver esaminato gli atti. Ma sul piano politico e istituzionale riteniamo di dover essere inequivocabili: la memoria di Giacomo Matteotti, il sacrificio di chi si oppose al fascismo e i valori della democrazia costituzionale non possono essere trattati con superficialità».