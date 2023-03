Pietraperzia: partono i lavori sulla reggia trazzera che porta al santuario di Maria Santissima della Cava

Apre a partire già da domani il cantiere sulla reggia trazzera che consente di raggiungere il santuario di Maria Santissima della Cava, compatrona di Pietrapezia, luogo molto caro e frequentato dai pietrini. Questa mattina alla presenza del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna Girolamo Di Fazio, assieme al dirigente del III settore, l’ingegnere capo Giuseppe Grasso, e al direttore dei lavori, l’ingegnere Vincenzo Tumminelli, sono stati consegnati sotto riserva, in attesa della definizione del contratto, i lavori alla ditta aggiudicataria Appalti Tinaglia srl di Favara.

PUBBLICITÀ

Alla cerimonia di consegna anche il sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina che, nel confermarsi soddisfatto per l’avvio imminente dei lavori, ha manifestato al commissario l’urgenza di altri interventi, in modo particolare ha posto l’attenzione sul palazzetto dello sport auspicandone soluzioni alternative. Una questione che sarà sottoposta agli uffici competenti e per la quale il commissario ha manifestato la più ampia disponibilità.

Il progetto di manutenzione dell’arteria prevede interventi di sistemazione del piano viario, il ripristino delle cunette e la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori, che sono stati aggiudicati per circa 233 mila euro, dovranno concludersi entro l’estate prossima.