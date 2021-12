Pietraperzia: Palapetra in stato di abbandono, Di Gloria scrive al Sindaco

Il Palapetra di Pietraperzia, struttura polifunzionale realizzata nei pressi del bivio Luogo tra Pietraperzia e Barrafranca, versa ormai da diversi anni in uno stato di abbandono e degrado. L’opera, completata ma mai entrata in funzione, assolvendo la duplice funzione di palazzetto dello sport e teatro, sarebbe in grado di ospitare non solo manifestazioni sportive ma anche eventi culturali, fiere, concerti ed eventi vari.

“Credo che non si possa più perdere tempo – ha affermato l’ex assessore alle politiche sociali già candidata sindaco Enza Di Gloria – alcuni mesi fa ho formulato diverse interpellanze ad alcuni deputati regionali, ed ho anche presentato una lettera al sindaco Salvuccio Messina finalizzata ad esortare l’amministrazione comunale ad impegnarsi per il recupero e l’attivazione della struttura, ma attendo risposte concrete. Ritengo – prosegue Enza Di Gloria – che le incertezze derivanti da questo particolare momento storico impongano che l’attenzione sulle straordinarie potenzialità di una struttura come il Palapetra sia assolutamente trasversale a tutti i partiti politici; si tratta di un impegno non più rimandabile che deve assolutamente coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro territorio”.