Pietraperzia: nuovo medico di emergenza sanitaria territoriale

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha conferito l’incarico di medico di Emergenza Sanitaria Territoriale alla dottoressa Egle Termini presso la postazione di Pietraperzia. Assunta la disponibilità ad accettare l’incarico, la dottoressa Termini entrerà in servizio a partire dal 1° aprile 2024 fino al 31 marzo 2025 per un impegno orario di 38 ore. Si rafforza, dunque, la postazione dell’emergenza sanitaria a Pietraperzia.

Nell’ambito della specialistica ambulatoriale, la direzione ha deliberato le graduatorie per il conferimento di incarichi, relativi al 1° trimestre 2024. Su proposta del Servizio Cure Primarie, diretto dal dott. Francesco La Tona, il management ha preso atto delle domande pervenute per le sedi e per le ore oggetto della pubblicazione degli incarichi disponibili nell’area della specialistica ambulatoriale. Numerose sono le branche presenti in graduatoria e nei prospetti, tra le quali endocrinologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, pneumologia, ortopedia, angiologia.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web aziendale, www.aspenna.it, nella sezione “Cure Primarie – Specialistica Ambulatoriale Interna”. Si procederà ad assegnare ai medici aventi diritto, previa richiesta di disponibilità, gli incarichi nella branca di riferimento per le strutture, ambulatori e poliambulatori, dislocate sull’intero territorio provinciale.