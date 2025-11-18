Pietraperzia: nominata la nuova giunta municipale

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri è stata nominata a Pietraperzia la nuova Giunta Municipale, così composta: Salvatore Russo, con delega di vicesindaco; Carlo Falzone; Altea Lombardo; Elena Zarba.

La precedente giunta era stata azzerata lo scorso 31 ottobre, provvedimento che il sindaco Salvuccio Messina ha definito “una scelta necessaria per dare un nuovo slancio all’azione amministrativa”.

“La nuova Giunta – ha proseguito il primo cittadino – con l’inserimento e la nomina di forze giovani rappresenta una nuova fase, con l’obiettivo principale di rispondere alle esigenze dei cittadini e di lavorare per il bene della collettività”.

Messina si dice certo che “i nuovi assessori lavoreranno con impegno e dedizione per il bene del nostro paese”, rivolgendo loro un augurio di buon lavoro.