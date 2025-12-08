Pietraperzia: nasce il Polo Welfare Imprese Sicilia

PUBBLICITÀ

Si è formalizzata a Pietraperzia l’istituzione del Polo Welfare Imprese Sicilia, la prima organizzazione nella regione siciliana interamente dedicata e specializzata nel welfare aziendale e territoriale. L’iniziativa mira a diffondere la cultura del benessere come leva strategica fondamentale di sviluppo economico e sociale.

PUBBLICITÀ

Il Polo nasce dalla visione congiunta di due imprenditrici siciliane: la Dott.ssa Enza Di Gloria, titolare di EDIGI di EDG & C. sas, consulente aziendale specializzata in Psicologia Giuridica, e Luisa Nasello, titolare di Salute & Welfare Consulting, consulente specializzata in sanità integrativa e welfare aziendale.

PUBBLICITÀ

Il Polo Welfare Imprese Sicilia si posiziona come catalizzatore di innovazione e cultura, fondamentale per supportare un territorio che ambisce a costruire solidi “ecosistemi” di benessere. In un panorama in cui il welfare è una realtà dinamica e complessa che assume un ruolo sempre più centrale nelle politiche di Gestione Aziendale e di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) il Polo si configura come un incubatore, supporta le imprese, offre formazione, progetti e soluzioni strategiche mirate.

La Dott.ssa Enza Di Gloria dichiara: “Il nostro impegno è lavorare con le imprese per le imprese, generare valore e benessere diffuso, attraverso un approccio etico, è l’obiettivo cardine che guida la nostra azione”.

A tal fine, il Polo opera in sinergia con associazioni di categoria, commercialisti e consulenti del lavoro. Inoltre, promuove attivamente la cultura del Welfare tra le nuove generazioni, collaborando con scuole superiori e università per lo sviluppo di progetti congiunti.

L’offerta del Polo si articola su più livelli per rispondere alle esigenze di un mercato trasversale e in evoluzione: consulenza aziendale e progettazione di Piani di Welfare per le PMI; formazione specialistica con percorsi formativi inerenti alle politiche di Welfare Management; sviluppo professionale e accademico attraverso l’erogazione di workshop e corsi di formazione mirati a specializzare studenti e professionisti del settore.

Luisa Nasello sottolinea l’importanza di un approccio collaborativo e formativo: “La nostra filosofia è creare rete. Il Polo è il luogo fisico e concettuale che abilita l’innovazione e l’imprenditorialità, offrendo opportunità di confronto, formazione e sviluppo di competenze. Lavorando in sinergia, puntiamo a diffondere nel nostro territorio il valore e la cultura del welfare, contribuendo in modo significativo all’evoluzione culturale, economica e sociale della regione Sicilia”.

Il Polo Welfare Imprese Sicilia è pronto ad accogliere la collaborazione con associazioni datoriali, commercialisti e consulenti del lavoro che mirano ad ottimizzare la gestione del welfare aziendale e con istituzioni accademiche interessate a programmi congiunti, contribuendo attivamente alla crescita e al benessere socio-economico dell’intera regione.