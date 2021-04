Pietraperzia: nasce il circolo di Fratelli d’Italia “Futuro in movimento”

Continuano le ufficializzazioni di nuovi circoli di Fratelli d’Italia nel territorio ennese. Dopo la nascita del circolo Futuro e tradizione del capoluogo ennese, è stato ratificato a Pietraperzia il circolo ambientale “Futuro in movimento” che sarà coordinato da Gianfilippo Bongiovanni.

“Siamo molto contenti e vogliamo subito metterci al lavoro – dichiara Bongiovanni – abbiamo restituito alla città di Pietraperzia uno spazio politico di destra che da molto tempo non trovava un sostegno ed un approdo organizzativo ed elettorale. Abbiamo le idee molto chiare sulle nostre priorità programmatiche, che vertono sul rilancio delle politiche inerenti all’occupazione giovanile, adeguamento del territorio e sostegno alle imprese anche attraverso la valorizzazione del territorio pietrino, delle sue tradizioni e specialità gastronomiche. Senza dimenticare le politiche sociali rivolte alla disabilità”.

Il circolo Futuro in movimento nasce, quindi, in stretta sinergia con il circolo ennese “Futuro e tradizione” coordinato da Eliana Longi.

“L’amicizia e la collaborazione con gli amici di Pietraperzia è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara Longi – non a caso abbiamo scelto, di concerto, di inserire nella denominazione dei circoli, la parola futuro; condividiamo infatti una visione comune che ci induce ad impegnarci affinchè il futuro della nostra amata provincia sarà migliore se accompagnato alla volontà di rimanere e prodigarsi per la propria terra. Questa nuova realtà che nasce a Pietraperzia dimostra quanto stiamo crescendo in termini di radicamento sul territorio. Sono contenta che a dirigere il nuovo circolo sia una persona dinamica e seria come Gianfilippo Bongiovanni”.