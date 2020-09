Pietraperzia. Messina: “Sempre pronto per il bene del nostro paese”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del candidato sindaco a Pietraperzia Salvuccio Messina.

“SEMPRE PRONTO PER IL BENE DEL NOSTRO PAESE

A breve, a dimostrare il legame che mi ha sempre unito al mio paese, nel quale sono stato sempre presente con il mio lavoro, avrò la soddisfazione di vedere completati gli ultimi lavori che ho seguito prima della pensione.

Li considero un ulteriore dono al territorio di Pietraperzia ed ai miei concittadini, ho seguito l’iter dei finanziamenti, svolto le mansioni di Direttore Operativo nei lavori e per la conoscenza del territorio continuo ad essere di supporto ai colleghi quando posso. Nella mia attività, dagli anni passati ad oggi, mi sono sempre speso per mantenere le strade provinciali del nostro territorio nelle migliori condizioni possibili, per prima la SP 91 “Piano Noce” ingresso di Pietraperzia, sempre decespugliata, ben pulita, in quanto biglietto da visita del nostro paese.

Ed ora finalmente saranno portati a termine i lavori della S.P. 96 “Besaro”, vecchia strada per Caltanissetta, della S.P. 109 “Balate – Mandreforte” e della S.P. 10 “Strada per Riesi”. Le suddette strade sono di fondamentale importanza per l’agricoltura del nostro territorio e la loro riapertura darà sollievo a chi ha avuto problemi a percorrerle in questi ultimi anni”.